Feuerwehreinsatz in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Eine Abgasanlage ist auf dem Gelände der Maschinenfabrik und Eisengießerei Stolle an der Friesdorfer Straße in Brand geraten. Der Vorfall erinnert an einen ähnlichen Einsatz aus dem Jahr 2016.

27.04.2017

Insgesamt 26 Einsatzkräfte haben den Brand bekämpft, der auf der Friesdorfer Straße auf dem Gelände der Maschinenfabrik und Eisengierßerei Stolle ausgebrochen war.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr kam es zu einem technischen Defekt. Dieser hat zu einem Hitzestau im inneren der Abgasanlage geführt und anschließend zum Brand. Die eingetroffene Feuerwehr öffnete die Isolierung des Turmes und löschte das Feuer. In einer anschließenden Prüfung soll festgestellt werden, ob der Turm wieder einsatzbereit ist und weiterhin genutzt werden kann.

Es wurde niemand verletzt. Der Brand erinnert jedoch an einen ähnlichen Vorfall aus dem Jahr 2016. Bei diesem Vorfall wurde ebenfalls niemand verletzt, nachdem sich das Dämmmaterial bei einem Eisengießvorgang im Bereich einer Abgasanlage entzündet hatte. (ga)