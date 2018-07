Plittersdorf. Unerwarteter Fund in Sankt Evergislus in Evergislus. Bei bauarbeiten wurden historische Fliesen freigelegt. Das bringt Planänderungen und Verzögerungen mit sich.

Von Stefan Knopp, 15.07.2018

Kurz nachdem die Kirche Sankt Evergislus geschlossen und ausgeräumt wurde, um den alten beschädigten Boden durch neuen zu ersetzen, muss man plötzlich in Teilen umplanen. Wegen eines überraschenden Fundes: Wie berichtet, wäre man nicht überrascht gewesen, unter den Holzpodesten, auf denen die Kirchenbänke angebracht waren, Fragmente des historischen Bodens freizulegen, die man dann anderweitig in der Kirche unterbracht hätte. Aber man hatte nicht damit gerechnet, den alten Boden in den Seitenlanghäusern großflächig und in einem guten Zustand vorzufinden.

Die Seitenschiffe wurden 1911 an das ursprüngliche Kirchengebäude angebaut und der Boden mit dekorierten Fliesen ausgelegt. Später baute man darüber Holzpodeste für Kirchenbänke. Dadurch blieben die alten Fliesen so gut erhalten, dass man sie laut Pfarrer Wolfgang Picken jetzt in die Gestaltung des neuen Kirchenbodens integrieren will. „Wir wollen diesen Boden als Fliesenteppiche in den Seiten erhalten und entsprechend absetzen. Es wäre zu schade um diese historischen Elemente,“ sagt Picken. Damit würden wohl Verzögerungen einher gehen, das heißt, die Kirche könnte auch länger als die veranschlagten drei Monate geschlossen bleiben.

Die gesamte Maßnahme wurde, wie berichtet, nötig, weil der Fußboden stark beschädigt war und komplett ausgetauscht werden muss. Man gehe davon aus, dass die Hochwasserschäden aus den 90er-Jahren mitverantwortlich seien, sagte Picken, weil damals Wasser in den Stein eingedrungen sei und sich im Lauf der Zeit Löcher gebildet hätten. Insgesamt sei die Trittsicherheit auf dem Boden beeinträchtigt, und deshalb wird der Boden entfernt und durch neue Fliesen mit ähnlicher Musterung ersetzt. Das Ganze betrifft nur den Bodenbereich zwischen den Sitzreihen.