Feuerwehreinsatz in der Dietrichstraße

Bad Godesberg. Ein Küchenbrand hat am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. In einer Wohnung in Bad Godesberg geriet Essen auf einem Herd in Brand. Die Bewohner wurden nur leicht verletzt.

02.04.2017

Wegen eines Küchenbrandes war die Feuerwehr am Sonntagnachmittag an der Dietrichstraße im Einsatz. Wie ihr Pressesprecher Martin Haselbauer mitteilte, hatten Einrichtungsgegenstände in der Küche einer Dachgeschosswohnung Feuer gefangen. Zuvor sei dort Essen auf einem Herd in Brand geraten.

Die Bewohner, ein Mann und eine Frau, wählten deshalb um 13.48 Uhr den Notruf. Das Feuer konnten die ausgerückten Einsatzkräfte dann schnell löschen. Dennoch ist die Wohnung laut Haselbauer vorerst unbewohnbar.

Das Ordnungsamt wurde hinzugezogen, um bei der vorläufigen Unterbringung der Bewohner zu helfen. Laut Haselbauer atmeten die Wohnungsinhaber eine geringe Menge Rauchgas ein und wurden deshalb vom Rettungsdienst betreut. Ins Krankenhaus mussten sie aber nicht. (kjs)