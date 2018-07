120 Haushalte betroffen

Zahlreiche Haushalte in Bad Godesberg waren am Montagabend von der Stromversorgung abgeschnitten.

Bad Godesberg. Zwei Stromausfälle in Bad Godesberg haben am Montagabend dafür gesorgt, dass zahlreiche Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten waren. Inzwischen sind fast alle Haushalte wieder am Netz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.07.2018

Zahlreiche Haushalte in Bad Godesberg waren am Montagabend von der Stromversorgung abgeschnitten. An zwei Straßenzügen war unabhängig voneinander in rund 120 Haushalten der Strom ausgefallen, wie die Bonner Stadtwerke am Abend mitteilten. Gegen 17.30 Uhr brach demnach die Stromversorgung in der Paul-Kemp-Straße wegen einer defekten Sicherung in einem Trafohäuschen zusammen. Seit 19 Uhr seien die Anwohner dort wieder versorgt.

Kurz darauf führte ein defektes Kabel erneut zu einem Stromausfall, diesmal an der Augustastraße. Seit 20.30 Uhr sind dort laut Stadtwerke nahezu alle Haushalte wieder am Netz. Allerdings müssten Mitarbeiter nun noch Tiefbauarbeiten am Ort des Kabelfehlers ausführen. Das führe dazu, dass 24 Wohneinheiten bis 22.30 Uhr nicht mit Strom versorgt werden.