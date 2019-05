Am Freitagmorgen eröffnet Haribo den Neubau des Fabrikverkaufs in Bad Godesberg.

Bad Godesberg. Am Freitagmorgen eröffnet Haribo den Neubau des Fabrikverkaufs in Bad Godesberg. Die Eröffnung wird zwei Tage lang mit einem großen Event gefeiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.05.2019

Der Süßwarenkonzern Haribo eröffnet am Freitag um 9.30 Uhr seinen Neubau des Fabrikverkaufs. Laut einer Pressemitteilung ist in der Friesdorfer Straße 125 in Bad Godesberg ein "helles, lichtdurchflutetes und farbenfrohes Einkaufserlebnis" entstanden. Der Fabrikverkauf hat, passend zur Eröffnung, einen neuen Namen bekommen. Die Eröffnung der "Haribo-Shopping-Welt" wird zwei Tage lang gefeiert. Am Freitag und Samstag sind die Tore von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf dem Gelände findet ein "großes, familienfreundliches Event" statt. Unter anderem gibt es für die Besucher eine Roadshow mit Spielen, Gewinnen und Bastelaktionen. Ein Foto-Point bietet die Möglichkeit, sich in einer lebensgroßen Goldbären-Tüte fotografieren zu lassen. Als besonderer Gast wartet der Haribo-Goldbär in Lebensgröße auf alle Besucher.

Weitere Berichterstattung folgt...