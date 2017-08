Erstmals nicht mehr in Bonn

Bonn. Die diesjährige Haribo-Kastanienaktion findet in diesen Herbstferien auf der Grafschaft statt. Das gab das Unternehmen auf seiner Homepage bekannt. In Bonn findet die Aktion nicht statt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.08.2017

Wie das Unternehmen auf GA-Anfrage mitteilte, findet die Umtausch-Aktion von Kastanien in Haribo-Süßigkeiten in den Herbstferien von Rheinland-Pfalz am 5. und 6. Oktober auf der Grafschaft statt. Nach dem Wegzug der Unternehmenszentrale aus dem Godesberger Norden auf die Grafschaft ist es das erste Mal, dass die Kastanienaktion in Rheinland-Pfalz - und somit nicht mehr in Bonn - stattfindet. An beiden Tagen können Besucher von 7 bis 16 Uhr ihre Waldfrüchte auf dem Gelände an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße 32, 53501 Grafschaft, umtauschen.

Die Aktion findet somit erstmals nicht in Bonn statt, "da das Aktionsgelände in Bonn bereits an die Hafa-Unternehmensgruppe verkauft worden ist", begründet das Unternehmen den Umzug. "Der Standort Bonn, welcher nach dem Umzug als Produktionsstandort erhalten bleibt, bietet leider nicht den nötigen Platz", so ein Sprecher. Zudem würde die Kastanienaktion traditionell an der Unternehmenszentrale stattfinden.

Schüler aus NRW schauen dieses Jahr damit in die Röhre. Zu dieser Zeit sind ausschließlich in Rheinland-Pfalz Herbstferien. In NRW ist normaler Schulbetrieb zu dieser Zeit.

So schön war die Kastanienaktion in Bonn



Foto: Johannes Weber

Foto: Johannes Weber

Foto: Johannes Weber

Foto: Johannes Weber

Foto: Johannes Weber

Foto: Johannes Weber

Foto: Katrin Puvogel Gute Geschäftsidee: Das Mädchen versorgt die Wartenden mit Kaffee.

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel



Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Repro: GA Jedes Jahr das gleiche Bild: Lange Schlangen bilden sich auf der Truchseßstraße am Eingang zum Haribo-Gelände.



Foto: dpa Firmenpatriarch Hans Riegel bei der Kastanienaktion.

Foto: Johannes Weber Kastanienaktion mit Kind und Kegel: Streng wacht ein kleiner Sammler über seine Ausbeute. Thomas Gottschalk bringt wie so oft jede Menge gute Laune unter die Leute.

Foto: Ronald Friese Lang ist die Schlange der Sammler von Kastanien und Eicheln.



Foto: General-Anzeiger





Foto: Johannes Weber



Foto: General-Anzeiger 2013 brachte diese Familien ihre Kastanien in Säcken.

Foto: General-Anzeiger

Foto: Ronald Friese Die Mädchen kamen 2014 im passenden Outfit

Foto: Ronald Friese

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Katrin Puvogel Eingang zum Werksgelände.

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Katrin Puvogel

Foto: Johannes Weber



Foto: Johannes Weber

Foto: Johannes Weber

Foto: Johannes Weber

Foto: Johannes Weber

Foto: Ronald Friese Die Waldfrüchte werden gewogen, um zu erfahren, wie viele Süßigkeiten im Gegenzug ausgehändigt werden.



Foto: Johannes Weber

Foto: Benjamin Westhoff Die Waage ist für eine maximale Kapazität von 600 Kilo ausgelegt. Bei der vorgegebenen Höchstabgabemenge von 50 Kg pro Person sollte das also kein Problem darstellen – eigentlich.











Foto: Malsch Das Foto aus 2011 zeigt die großen Wagen, mit denen die Baumfrüchte gewogen werden.

Foto: Axel Vogel Zentnerweise Kastanien: In großen Containern werden die Waldfrüchte zum Abtransport in die Wildgehege gesammelt.





Foto: Johannes Weber

Foto: Johannes Weber

Foto: General-Anzeiger

Foto: Johannes Weber 2012 besuchte Thomas Gottschalk die Kastanien-Tauschaktion. Kurz nach der Aktion fand die Trauerfeier für den verstorbenen Firmengründer Hans Riegel statt.

Foto: Ronald Friese 2014 hatte die Haribo-Mitarbeiter alle Hände voll zu tun.

Foto: General-Anzeiger Am Ziel: 2013 waren Erwachsene und Kinder froh, wenn sie nach stundenlangem Warten Gummibärchen und Co bekamen.

Foto: General-Anzeiger

Foto: General-Anzeiger

Foto: General-Anzeiger

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Katrin Puvogel

2016 fand die 80. Tauschaktion noch in Bonn statt. In den vergangenen Jahren kamen im Schnitt mehr als 10.000 Sammler, 200 Tonnen Kastanien und 70 Tonnen Eicheln zusammen. Bestwerte wurden 2009 vermeldet – 20.000 Sammler brachten bei einer durchschnittlichen Wartezeit von acht Stunden 260 Tonnen Kastanien und 150 Tonnen Eicheln.

Weitere Berichterstattung folgt.