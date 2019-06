BAD GODESBERG. Nach dem Tod einer 26-jährigen Fußgängerin, die im September an der B9 in Bad Godesberg von einem Notarzt-Fahrzeug getroffen wurde, gibt es nun ein externes Gutachten zum Unfall. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch immer unklar.

Das externe Gutachten zu dem tödlichen Unfall, der sich im September 2018 an der Kreuzung B9, Drachenburg- und Mainzer Straße ereignet hat, liegt nun vor. Das bestätigte die Bonner Staatsanwaltschaft auf Anfrage des General-Anzeigers. Weitere Informationen allerdings gab es nicht. Denn zunächst, so eine Sprecherin, können die Verfahrensbeteiligten Stellung nehmen. Und: "Die Prüfung dauert an."

Wie berichtet, war bei dem Unfall eine 26-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Weil er mit einem Taxi zusammenstieß, wurde ein Notarztwagen im Einsatz gegen einen Ampelmast und einen Baum geschleudert und erfasste die junge Frau. Der genaue Hergang des Unfalles im September war lange nicht geklärt, Licht ins Dunkel soll das externe Unfallverlaufsgutachten bringen. Eine besondere Rolle spiele dabei die Auswertung der Assistenzsysteme, hatte es in der Vergangenheit von der Polizei geheißen. Die Ermittler erhofften sich von dieser Auswertung vor allem Aufschlüsse darüber, wie schnell die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge unterwegs gewesen waren.