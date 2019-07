In Dollendorf ist am Morgen der Strom ausgefallen.

Bonn. In weiten Teilen Bad Godesbergs ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Betroffen sind die Bereiche Rüngsdorf und Plittersdorf, wie die Stadtwerke Bonn bestätigten.

Wie Michael Henseler von den SWB dem GA bestätigte, ist der Strom in Teilen Bad Godesbergs seit etwa 18.30 Uhr am Sonntag ausgefallen. Betroffen seien zwei Trafostationen in Rüngsdorf. "Die Kollegen sind vor Ort bereits mit der Fehlersuche und -behebung beschäftigt", sagte Henseler. Zur Ursache konnte er vorerst noch nichts sagen.

Erst Ende Juni hatte ein Stromausfall Teile Bad Godesbergs für rund eine Stunde lahmgelegt.

