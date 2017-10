Ausfälle durch Mittelspannungsstörungen

Mehlem. In großen Teilen von Bonn-Mehlem ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Grund sind zwei Mittelspannungsstörungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2017

Viele Anwohner in Bonn-Mehlem sitzen derzeit im Dunkeln. In großen Teilen ist am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr der Strom ausgefallen, wie Veronika John mitteilte. Neben vielen Anwohnern sind demnach auch Verbraucher auf dem Heiderhof betroffen, so die Sprecherin der Stadtwerke Bonn weiter. Twitter-Nutzer berichten zudem von Ausfällen in Lannesdorf und von Strom-Schwankungen.

Grund für die Störung seien zwei Mittelspannungsstörungen. Ein Team der Stadtwerke ist unterwegs, um den Schaden zu beheben, so John. Wie lange dies dauert, ist unklar.

