Bad Godesberg. Die zwei Mädchen Julia R. und Lara S. wurden am Donnerstag für längere Zeit vermisst. Die Polizei fand die Mädchen am Nachmittag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.01.2018

Die Bonner Polizei hat am Donnerstag eine große Suchaktion nach zwei Mädchen gestartet. Die neunjährige Julia R. und die elfjährige Lara S. aus Bonn-Schweinheim wurden seit 9:45 Uhr vermisst. Sie wurden das letzte Mal an der Siebengebirgsschule in der Winterstraße gesehen.

Gegen 16:30 Uhr gab die Polizei dann Entwarnung. Die beiden wurden nach einer intensiven Suche wohlbehalten gefunden.