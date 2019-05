Rücktritt von Simone Stein-Lücke

An der kommunalpolitischen Spitze der vier Bonner Stadtbezirke Bad Godesberg, Beuel, Bonn und Hardtberg steht jeweils ein Bezirksbürgermeister. Sie sind zum einen Vorsitzende der jeweiligen Bezirksvertretung, zum anderen unterstützen sie den Oberbürgermeister bei Repräsentationsaufgaben im Stadtbezirk.

Für ihr ehrenamtliches Engagement erhalten die Amtsinhaber eine monatliche Aufwandsentschädigung. In Bad Godesberg und Beuel beträgt diese 460,40 Euro, in Bonn 518,40 Euro und in Hardtberg 403,00 Euro.