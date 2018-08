Älteste Ortsgruppe Deutschlands

Die Gründung der internationalen Hilfsorganisation geht ins Jahr 1961 zurück. Der britische Anwalt Peter Benenson hatte sich wegen eines Falls in Portugal spontan entschieden, Menschen, die wegen ihrer Gesinnung verfolgt und eingesperrt werden, zu unterstützen. Mit seiner Idee scharte er bald internationale Mitstreiter um sich. Mit Appellschreiben machten sie öffentlichen Druck auf Regierungen, politische Gefangenen freizulassen. Mit Benensons „Appeal for Amnesty“ war „Amnesty International“ geboren.

In West-Deutschland trieben 1961 besonders die Journalisten Carola Stern und Gerd Ruge dazu an, eine deutsche Amnesty-Sektion zu gründen. 1968 kam es auch im Diplomatenviertel der damaligen Bundeshauptstadt zur Gründung einer Godesberger Gruppe – damals laut Reihenfolge die Nummer 1097. Kontakt per E-Mail an