Tempo 30 mit Gegenverkehr

Am Moltkeplatz staute sich bereits am Samstagsmorgen der Verkehr.

Bad Godesberg. Schneller als gedacht ist die Stadt in der Nacht von Freitag auf Samstag mit den Vorarbeiten für die Sanierung des Bad Godesberger Straßentunnels fertig geworden. Wie es seither läuft und es nun weiter geht.

Die neue Verkehrsführung am Bad Godesberger Straßentunnel hat ihre Feuertaufe bestanden. Nach ersten Staus am Samstag lief es am verkehrsarmen Sonntag recht reibungslos. Auch dank der guten Beschilderung fuhren alle zügig in die nun geöffnete Röhre, durch die es in den nächsten neun Monate einspurig mit Gegenverkehr hindurchgeht.

Am Samstagmorgen mussten Autos aus Richtung Bonn wegen der ersten Umbauarbeiten noch über die Elsässer Straße und durch die Bad Godesberger Innenstadt fahren, um zurück zur B 9 in Richtung Mehlem und Koblenz zu kommen. Auch Autofahrer in der Gegenrichtung suchten sich eine oberirdische Umleitung. „Um ein Uhr waren alle hier“, sagte Manfred Eckel vom Tiefbauamt. Er ist normalerweise für Ampeln zuständig , sorgte am Wochenende aber dafür, dass mit den Tunnelarbeiten alles klappt. Es ging vor allem darum, in die bergseitige Röhre eine 1,9 Kilometer lange und 80 Zentimeter hohe Wand aus Betonelementen einzubauen, die die Fahrspuren voneinander trennt. Nun gilt statt Tempo 50 ein Limit von 30 Stundenkilometern, was auch per Starenkästen überwacht wird.

Sanierung des Straßentunnel Bad Godesberg Foto: Barbara Frommann

„Es war klasse. Die Firmen haben super mitgespielt“, lobte Eckel und war selbst überrascht, wie schnell alles fertig wurde. Am Samstagmorgen waren beide Röhren komplett gesperrt, weil die Kreuzungen an den Einfahrten im Süden und Norden ummarkiert wurden. Auch die Ampeln wurden neu programmiert. Schon am Mittag war schließlich der Zustand erreicht, der eigentlich erst ab diesen Montagmorgen gelten soll: dass sämtliche Fahrzeuge nur noch durch den Tunnel mit der Trennwand fahren. Auch die kurze Röhre am Ende der Bonner Straße ist nur noch für Autos aus Richtung City zur Godesberger Allee hin befahrbar. Die Rampe Godesberger Straße ist geschlossen. Google Maps zeigt bereits alle Sperrungen an.

Verkehrsführung am Bad Godesberger Straßentunnel bis Mai 2019 Nordportal: Wer über die Elsässer Straße zur B9 fährt, darf nicht mehr rechts zum Tunnel abbiegen. Auf der Wurzerstraße entfällt der Linksabbieger in den Tunnel. Die Kurzröhre zur Bonner Straße (City) ist geschlossen, steht den Fahrern in Richtung Bonn aber weiter zur Verfügung. Die Zu- und Ausfahrt Godesberger Straße (Obi-Markt) ist gesperrt.

Südportal: Die Rampe Koblenzer Straße vor McDonald's wird nur noch von Autos befahren, die aus dem Tunnel heraus in Richtung Mehlem unterwegs sind. In Gegenrichtung ist sie gesperrt. Stattdessen steht ein paar Meter weiter die Einfahrt Friedrichallee offen.

Umleitungen: Das Tiefbauamt empfiehlt die MUK-Strecke (Mittel-, Ubier-, Konstantinstraße) oder die bahnparallelen Straßen (Oscar-Romero-, Nahum-Goldmann-, August-Bebel-, Martin-Luther-Allee und Godesberger Straße).

Nahverkehr: Betroffen sind die Busse der Linien 610, 611, 612, 613, 614, 615 und 631. Alternativen sind die Stadtbahnlinien 63/16 und Regionalzüge. Eine Übersicht gibt es auf swb-busundbahn.de/artikel/umleitungen.

Stau am Moltkeplatz

„Nun können sich die Leute daran gewöhnen, wie sie künftig fahren müssen“, sagte Eckel am Samstagnachmittag dem GA. Alles liefe rund, auch wenn es hier und da zu Beeinträchtigungen etwa für Radfahrer oder kleineren Staus am Moltkeplatz kommen würde. „Die Situation macht es unmöglich, dass wir alle Verkehrsteilnehmer zufriedenstellen können.“ Damit der Verkehr gut fließen könne, seien die Ampeln an der Hauptstrecke entsprechend geschaltet worden. Länger warten müssten einige Verkehrsteilnehmer, die aus Nebenstraßen kommen.

Nachdem es am frühen Samstagmorgen staumäßig eher ruhig war, standen die Autos wenig später am Moltkeplatz Stoßstange an Stoßstange. Trotz der Tunnelsperrung ist die Ampelschaltung am Linksabbieger von der Bonner in die Moltkestraße unverändert geblieben. Dort staut sich der Verkehr immer wieder in Richtung Süden. Maximal elf Autos biegen in einer Grünphase um die Ecke. „Anders geht es einfach nicht“, sagte Eckel.

Noch müssen sich Autofahrer auf die neuen Wege einstellen. „Wir haben heute auch den einen oder anderen Rotfahrer gesehen“, sagte Eckel am Samstag. Dies liege offenbar daran, dass sich einige Ampelschaltungen für Abbieger verändert hätten. „Wir werden das alles genau beobachten und gegebenenfalls nachbessern.“

Kosten von 8,5 Millionen Euro

Eine Prognose für den Berufsverkehr rund um den Straßentunnel am Montagmorgen, wenn es erstmals richtig ernst wird, kann Eckel nicht abgeben. Die nächste Belastungsprobe wird nach den Sommerferien erwartet, wenn alle aus dem Urlaub zurück sind und täglich rund 40.000 Autos Bad Godesberg passieren müssen.

In den nächsten anderthalb Jahren wird in beiden Röhren nacheinander der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Es werden 30 neue Lüftungsklappen in die Decke eingebaut, die bei Feuer nahe am Brandherd den Rauch absaugen, sodass der sich nicht ausbreiten kann und sich die Menschen im Tunnel in Sicherheit bringen können. Die beauftragten Firmen werden im Tunnel im Zwei-Schicht-Betrieb arbeiten. Das alles wird 8,5 Millionen Euro kosten.