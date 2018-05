Schulentwicklung

Bad Godesberg. Das Aloisiuskolleg in Bad Godesberg wird im Sommer sein Internat schließen. Das teilte das Gymnasium mit und nennt die andauernde rückläufige Auslastung des Internats als einen Grund.

Die betreffenden Schüler, ihre Eltern und Mitarbeiter wissen es seit Montagabend, die Schulgemeinschaft hat es am nächsten Morgen erfahren: Das Aloisiuskolleg (Ako) wird im Sommer sein Internat schließen. Das hat das Gymnasium mitgeteilt.

Als Grund nennt die Schule die geringe Nachfrage. Die Einrichtung sei für 150 Schüler angelegt, werde aktuell jedoch nur noch 68 Kindern und Jugendlichen bewohnt. Nach den Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr wären weniger als 50 Interne zu erwarten, sodass der Jesuitenorden als Träger sich zur Schließung entschlossen habe. "Die Gruppengrößen des Internats und der einzelnen Jahrgangsstufen ließen keine pädagogisch verantwortbare Internatsarbeit mehr zu. Auch wirtschaftlich sei die erforderliche Mindestgröße damit dauerhaft unterschritten", heißt es in einer Mitteilung.

"Die Schließung spiegelt einen deutschlandweiten Trend wider. In den vergangenen zehn Jahren musste ein Drittel aller Internate den Betrieb einstellen", schreiben Pater Rektor Martin Löwenstein und Internatsleiter Torsten Liebscher an die Schulgemeinschaft. Vor allem mittlere und kleinere Einrichtungen seien betroffen. Gründe für diesen Trend seien die Einführung von G8, die Ausweitung des schulischen Ganztagsangebots sowie die Tatsache, dass an immer mehr Orten private Schulen zugänglich sind.

Verlorengegangenes Vertrauen?

Pater Löwenstein vermutet, dass für die rückläufige Nachfrage für das Internat am Ako auch die Aufdeckung von Gewalt und den Übergriffen an der Schule eine Rolle gespielt hat. "Sei es, dass dadurch Vertrauen verloren gegangen ist, sei es, dass die einschneidenden pädagogischen Reformen in den Jahren seitdem von manchen Ehemaligen nicht mitgetragen wurden", sagt Löwenstein, der das Kolleg seit 2017 leitet.

"Wir wissen, dass die Schließung vor allem die derzeitigen internen Schülerinnen und Schüler und ihre Familien trifft. Mit jeder Familie wird deshalb im persönlichen Gespräch nach einer Lösung für das kommende Schuljahr gesucht", so Löwenstein und Liebscher. Für die Mitarbeiter werde man nun "Wege suchen, soziale Härten abzufangen".

Trauer bei ehemaligen Schülern

Die Nachricht hat sich bei Schülern und Ehemaligen bereits herumgesprochen. "Wie traurig. Das Internat war immer ein sehr wichtiger Teil dieser tollen Schule. Als Externer und ehemaliger Internats-Zivi macht mich diese Nachricht wirklich sehr traurig", schreibt einer zum Beispiel einer bei Facebook.

Das Aloisiuskolleg wurde 1921 gegründet und ist in Trägerschaft des Jesuitenordens. Derzeit hat das Gymnasium rund 730 Schüler.