Auftritt im Godesberger Katharinenhof

Bonn. Der rheinische Kabarettist, Musiker und Autor Konrad Beikircher tritt am Samstag in einer italienischen Nacht im Katharinenhof in Bad Godesberg auf. Der General-Anzeiger verlost 10x2 Tickets.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.06.2017

In seinen Kabarettprogrammen widmet sich Konrad Beikircher oftmals dem Wesen und der Sprache der Rheinländer. Am Samstag, 17. Juni, steht im Katharinenhof, Venner Straße 51 in Bad Godesberg, um 19.30 Uhr jedoch eine italienische Nacht auf dem Programm.

Zusammen mit der Band "Ciao Ciao Bambina" wird Beikircher Stücke von Adriano Celentano, Domenico Modugno und Paolo Conte spielen und singen. Wir verlosen 10x2 Tickets für den "Italo-Abend". Beantworten Sie dafür folgende Frage?

Wie heißt das Programm, mit dem Konrad Beikircher derzeit zusammen mit Franz-Martin Willizil auftritt?

Sie wissen die Antwort nicht sofort? Dann schauen Sie doch mal in diesem Artikel vorbei: Beikircher und Willizil treten gemeinsam auf dem Katharinenhof auf.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie eine E-Mail mit Ihrer Antwort an online@ga-bonn.de. Das Gewinnspiel endet am Freitag, 16. Juni, um 10 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt, die Karten werden an der Abendkasse unter Ihrem Namen zurückgelegt. Geben Sie aus diesem Grund Ihren vollständigen Namen in der E-Mail an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.