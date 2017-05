Werbefigur in Bonn-Lannesdorf

Bonn-Lannesdorf. Im April wurde eine lebensgroße Eisbärenfigur in Bonn-Lannesdorf gestohlen. Jetzt ist der Eisbär in einem Müllcontainer gefunden worden. Er ist bereits wohlbehalten an seinen Heimatort zurückgekehrt.

Von Alexandra Mölleken, 16.05.2017

Eine frohe Botschaft hat die Polizei am Dienstagvormittag überbringen können: Der Eisbär ist wieder da. Er konnte unversehrt an seinen Heimatort – ein Firmengelände in der Galileistraße in Bonn-Lannesdorf – zurückkehren.

In der Nacht zum 11. April kam es zu diesem kuriosen Diebstahl: Eine eineinhalb Meter große Eisbärenfigur wurde von unbekannten Tätern von dem Gelände entwendet. Sie konnten samt Figur unbemerkt entkommen.

Wie die Polizei nun mitteilte, ist die Werbefigur zwischenzeitlich wohlbehalten in einem Müllcontainer aufgefunden worden. Sie konnte wieder an ihren ursprünglichen Platz an der Galileistraße zurückgebracht werden.

Die Täter und deren Motiv bleiben zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin unklar.