59-Jähriger in Polizeigewahrsam

Bad Godesberg. Ein 59-Jähriger hat in der Nacht zu Mittwoch in Bad Godesberg einen 36-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Als Begründung sagte er der Polizei, der Mann sei zu nah an ihm vorbeigegangen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.08.2017

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat der 59-Jährige die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht, nachdem er am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr auf der Koblenzer Straße in Bad Godesberg dem 36-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hatte.

Als eine herbeigerufene Polizeistreife den Tatverdächtigen überprüfte, gab der an, den Jüngeren geschlagen zu haben, weil dieser zu nah an ihm vorbeigegangen sei. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der 59-Jährige äußerst aggressiv und ignorierte einen Platzverweis. Daraufhin wurde er von den Beamten ins Polizeipräsidium gebracht und blieb dort bis Mittwochmorgen.

Nun wird gegen ihn wegen Körperverletzung ermittelt.