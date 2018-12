Überdachtes Freibad in Bonn

Bad Godesberg. Im Bonner Freibad "Friesi" wurde die Wintersaison für eine kurze Zeit gestoppt. Die Heizungsanlage für die Umkleideanlagen war ausgefallen. Am Freitag kann das Schwimmbad wieder geöffnet werden.

Von Anja Wollschlaeger, 27.12.2018

Laut einer Mitteilung der Stadt musste das Friesi am Donnerstag geschlossen werden. Die Heizungsanlage für die Umkleiden des überdachten Freibads in Friesdorf war ausgefallen. Der Grund dafür: ein zu niedriger Heizöl-Füllstand, der unbemerkt geblieben war. Der Tank wird laut Stadt noch am Donnerstag wieder aufgefüllt, außerdem werden die Ölfilter und Öldüsen gewechselt. Am Freitag kann das Bad wieder normal ab 6.30 Uhr öffnen.

Die erste Wintersaison im Friesi hatte im September begonnen. Die Traglufthalle, bestehend aus einer Wärmedämmfolie, einer Schutzfolie und einem Stahlnetz, war von einer Fachfirma aufgebaut worden und sollte an der Margaretenstraße 14 einen Ganzjahresbetrieb des Freibades ermöglichen. Die Kosten für vier Jahre – inklusive Auf- und Abbau sowie Traglufthallenmiete – belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Ein Gang verbindet die Umkleiden mit dem Becken. Das Bad sollte neben der Schul- und Vereinsnutzung auch der Öffentlichkeit ganzjährig zur Verfügung stehen.