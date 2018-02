Jahresbilanz der Feuerwehr Bad Godesberg

Bad Godesberg. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Godesberg blickt auf das Jahr 2017 zurück. Es gibt keine Nachwuchssorgen. Mit den "Feuerfüchsen" stellt sie seit April die erste Kinder-Feuerwehr in Bonn.

Von Stefan Hermes, 26.02.2018

Eigentlich wollten die Lehrer des Helmholtz-Gymnasiums nur die Chemikaliensammlung in den Labors aufräumen. Doch dann zersplitterte ein Glasbehälter mit giftigem P-Benzochinon auf dem Boden. Sofort wurde ABC-Alarm ausgelöst und das Gebäude evakuiert. Genau für solche Unfälle mit gefährlichen Stoffen sind die Freiwilligen der Bad Godesberger Löscheinheit spezialisiert. Eine Sonderstellung, die in Bonn sonst nur die Berufsfeuerwehr und eine weitere freiwillige Feuerwehr übernimmt. Das setzt umfassende Ausbildungen voraus: 2017 absolvierten die Retter rund 2400 Stunden bei Fortbildungen, wie Löscheinheitsführer Michael Drohlshagen am Samstag bei der Jahreshauptversammlung berichtete.

In insgesamt 51 Einsätzen im Jahr 2017 bewiesen die Wehrfrauen und -männer bei Bränden, Sturmschäden und Unwettern mit großen Regenmengen ihr Können. Dieses Engagement weckt auch Wünsche. „Uns ist natürlich auch bewusst, dass die Kassen der Stadt leer sind“, sagte Drohlshagen, „doch wäre es sicher schön, wenn nicht nur unser Gerätehaus, sondern auch unsere Unterkunft einmal einen frischen Anstrich bekommen würde.“ Es gebe sicherlich Feuerwehren, bei denen es schlechter aussehe. „Insgesamt kann man sagen, dass wir gut unterstützt werden.“ Deshalb und unter anderem wegen vieler Aktionen in der Löscheinheit habe man derzeit keine Nachwuchssorgen.

Kinder lernen spielerisch

Drohlshagen konnte sich bei seinem Jahresbericht über Neuzugänge und das Engagement seiner insgesamt 90 Mitglieder, von denen 17 Männer und acht Frauen dem aktiven Feuerwehrdienst zur Verfügung stehen, genauso lobend äußern und bedanken, wie über die gelungene Neugründung einer Kinderfeuerwehr. Seit April 2017 sind unter der Führung von Jennifer Schmitz die „Feuerfüchse“ ins Leben gerufen worden. Mit fünf Mädchen und fünf Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren ist dies die erste Kinderfeuerwehr in Bonn. Dort können Kinder spielerisch erste Erfahrungen mit der Feuerwehr machen und dabei auf ihren Eintritt in die Jugendfeuerwehr mit derzeit 23 Jugendlichen vorbereitet werden. Unter der Leitung von Oberbrandmeister Michael Krupp und weiteren fünf Betreuern stehen neben den feuerwehrtechnischen Belangen auch Sport und Spiele auf dem Dienstplan. Mit Ausflügen zum Technikmuseum in Speyer und einem 24-Stunden-Berufsfeuerwehrtag wurden Spaß und Gemeinschaftsgefühl in den Vordergrund gestellt.

Weil sie die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr immer schon „ganz spannend“ gefunden hat, entschied sich Corinna Jendro (27) im vergangenen Jahr genauso wie Hanna Thimm (28), der Bad Godesberger Löscheinheit als Aktive beizutreten. Die beiden Frauen und die wegen einer Erkrankung abwesende Jennifer Schmitz wurden zu Feuerwehrfrauen befördert. Tobias Friese und Marcus Hasch, die schon als Zehnjährige der Jugendfeuerwehr angehörten, wurden vom Oberfeuerwehrmann zum Unterbrandmeister ernannt.

Ein herzlicher Applaus für das Engagement der jungen Feuerwehrleute kam in der Unterkunft der Löscheinheit an der Sankt Augustinus Straße nicht nur von den Mitgliedern, sondern auch von Bad Godesbergs stellvertretender Bezirksbürgermeisterin Hillevi Burmester, Frank Linnarz von der Bonner Berufsfeuerwehr und dem FDP-Ortsvorsitzenden Wolfgang Heedt.