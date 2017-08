Rüngsdorf. Das Rüngsdorfer Freibad musste am Montag kurzfristig geschlossen werden. Laut Presseamt der Stadt Bonn war gegen Mittag der Strom ausgefallen. Am heutigen Dienstag hat das Bad wieder geöffnet.

Badegäste mussten das Rüngsdorfer Bad am Montag nach einer Wartezeit verlassen. Grund war ein Stromausfall. „Ursache dafür war ein technischer Defekt, der nun behoben werden muss“, teilte Markus Schmitz vom Presseamt mit. Deshalb bleibt das Bad zunächst geschlossen. Heute (Dienstag) soll das Bad laut Stadt ab 12 Uhr wieder öfnnen. Auf der Internetseite in der Rubrik „Aktuelles“ auf ihrer Website informiert die Stadt über aktuelle Ereignisse.

Gleich doppeltes Pech hatte ein Badegast, der regelmäßig mit seinen zwei Kindern und deren Freunden ins „Rüngsi“ geht: Dirk Schwan war bereits vor einer Woche Opfer eines versuchten Diebstahls, den Zeugen und ein Bademeister gerade noch verhindern konnten.

Der 24-jährige Tatverdächtige wurde der Polizei übergeben, Schwan bekam seine auffällige rote Tasche nach einer Lautsprecherdurchsage zurück.

Genau eine Woche später dann die nächste Durchsage, die diesmal deutlich mehr Schwimmer etwas anging. Stammgast Schwan und vier Kinder gehörten zu den Betroffenen des Stromausfalls. „Wir waren gegen 11 Uhr da, gegen 12 Uhr wurden wir aufgefordert, das Becken zu verlassen“, berichtete er dem GA.

Schwan wartete gemeinsam mit den Kindern auf der Wiese. Am frühen Nachmittag sei dann die Nachricht gekommen, dass das Bad wegen des technischen Defekts ganz schließen müsse. „Die Wasseraufbereitung funktionierte durch den Stromausfall wohl nicht mehr. Auch die Toiletten waren nicht mehr zu benutzen, die Duschen hingegen schon“, berichtete der Badegast.

Einige Badegäste sind von Freikarten-Regelung ausgenommen

Mit gepackten Sachen ging es zum Ausgang. Anders als zuvor vom Badleiter per Durchsage angekündigt, bekam Schwan dort keine Freikarte für den nächsten Badbesuch. Er hatte angegeben, dass er seit 11 Uhr im Freibad war. Dass offenbar einige Gäste von der Freikarten-Regelung ausgenommen waren, ärgert ihn.

„Die Bädersituation in Bonn ist ohnehin ziemlich kritisch. Da kann man so etwas nicht bringen, das ist total unsensibel“, sagte Schwan. Er hat Verständnis dafür, dass das Freibad wegen des Stromausfalls schließen musste, „aber da kann man doch nicht auswählen, wer eine Freikarte bekommt und wer nicht“. Schwan hat sich inzwischen selbst an die Stadt gewandt und für Ersatz gesorgt. Das Presseamt erklärte auf Nachfrage, alle, die keine Freikarte bekommen hätten, könnten sich ans Sport- und Bäderamt wenden.