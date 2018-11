Höhe Weinhäuschen

Mehlem. Am Samstagmittag ist ein Frachter in Höhe des Weinhäuschens in Bonn-Mehlem auf Grund gelaufen. Um 21 Uhr am Abend konnte das Schiff seine Fahrt schließlich fortsetzen. Der Frachter hatte eine Ladung von 669 Tonnen Sand geladen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.11.2018

In Bonn-Mehlem ist in Höhe des Weinhäuschens ein Frachtschiff auf Grund gelaufen. Nach Angabe der Bonner Wasserschutzpolizei geschah dies am Samstagmittag. Der Frachter, der eine Ladung von 669 Tonnen Sand geladen hatte, konnte planmäßig gegen 21 Uhr frei getürmt werden und seine Fahrt fortsetzen.

Ob der Frachter aufgrund einer Fehltiefe auf Grund gelaufen ist, oder der Unfall eine andere Ursache hat, kann derzeit noch nicht festgestellt werden. Es gab keinen Wassereinbruch auf dem Schiff.