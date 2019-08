Feuer in Bad Godesberg

Nachdem in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Bad Godesberg ein Feuer ausgebrochen ist, wurden 150 Menschen evakuiert.

BAD GODESBERG. Feuerwehr und Polizei sind aktuell an der Deutschherrenstraße in Bad Godesberg im Einsatz. Nach ersten Informationen brennt es dort in einer Unterkunft für Flüchtlinge. Rund 250 Menschen leben dort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.08.2019

Feuerwehr und Polizei sind am Montagmittag zu einem Brand in die Deutschherrenstraße ausgerückt. In einer Unterkunft für Flüchtlinge ist ein Feuer in einem Zimmer ausgebrochen. Wie Polizeisprecher Robert Scholten mitteilte, leben dort rund 250 Menschen. Die Straße ist aktuell zwischen Theodor-Heuss-Allee und Röntgenstraße komplett gesperrt.

Nach Angaben der Feuerwehr von vor Ort entstand der Brand im zweiten Obergeschoss. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Zimmer bereits in Vollbrand. Die Bewohner sowie die Mitarbeiter der Unterkunft hatten das Gebäude in Teilen schon evakuiert, die Feuerwehr führte dies dann fort. Insgesamt seien 150 Personen von der Evakuierung betroffen gewesen.

Eine Person wurde nach ersten Angaben leicht verletzt, sie erlitt nach Angaben der Feuerwehr einen Schock. Insgesamt sind 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden, aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt.

Die Bewohner sammelten sich nach der Evakuierung auf einem Nachbargrundstück. Nach Angaben von Scholten laufen die Ermittlungen zur Brandursache.

Weitere Berichterstattung folgt.