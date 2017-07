Mehlem. Bei Tiefbauarbeiten entdeckten Arbeiter einen dicken Felsen unter der Meckenheimer Straße. Dieser hat nach Angaben der Stadt die Schäden am Kanal verursacht.

Das Tiefbauamt ist bei den Reparaturarbeiten am Kanal in der Meckenheimer Straße auf einen Findling im Untergrund gestoßen, der vermutlich die Schädigung dieses Kanals während des Vortriebs für den Entlastungskanal in Mehlem verursacht hat.

Wie das Presseamt mitteilte, könnte die beauftragte Firma beim Vortrieb für den Entlastungskanal auf Findlinge gestoßen sein. Steine in dieser Größe sind wahrscheinlich durch die starken Kräfte, die beim Unterirdischen Rohrvortrieb herrschen, gegen den Bestandskanal in der Meckenheimer Straße gedrückt worden.

Wie berichtet, hatte der Vortrieb der großformatigen Kanalrohre für den Entlastungskanal Mehlemer Bach Mitte Juni den Mischwasserkanal in der Meckenheimer Straße zwischen Hausnummer 26 und 28 so stark beschädigt, dass er in diesem Abschnitt umgehend gesichert wurde und derzeit erneuert wird. Probebohrungen im Vorfeld könnten nur punktuell durchgeführt werden, hieß es. Ein Restrisiko, dass größeres Gestein im Untergrund nicht bemerkt würden, bleibe immer.

Das reparierte Teilstück wird über zwei zusätzlich eingerichtete Schächte an den vorhandenen Kanal angeschlossen. Die Arbeiten sollen bis Ende Juli/Anfang August abgeschlossen sein, hieß es. Es habe noch ein Bauteil für einen Schacht bestellt werden müssen, das Lieferzeit erforderte.