Bonn. Seit dem Mittag ist die Feuerwehr auf dem Firmengelände der SGL-Carbon Group in Bonn-Lannesdorf im Einsatz. Die Polizei hat das Gelände abgesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2017

Am Mittag ist es auf dem Gelände der SGL-Carbon Group an der Drachenburgstraße in Bonn-Lannesdorf zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Die Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Nach GA-Informationen ist die Lage vor Ort statisch. Aufsteigender Rauch oder Flammen sind nicht zu sehen.

Die Polizei hat das Gelände abgesperrt. Verkehrsbehinderungen sind derzeit nicht zu erwarten.

