Feuer in Schreinerei ausgebrochen

Bad Godesberg. Die Feuerwehr Bonn warnt im Zusammenhang mit dem Brand in einer Schreinerei in Bad Godesberg vor möglichen Gesundheitsgefahren. Die Bonner Feuerwehr ist in der Nähe des Kinocenters Kinopolis im Großeinsatz.

Von Michael Wrobel und Axel Vogel, 03.08.2019

Im Zusammenhang mit dem Brand in einer Schreinerei in Bad Godesberg hat die Feuerwehr Bonn eine amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben und warnt vor möglichen Gesundheitsgefahren. Wegen des Brandrauchs und einer erheblichen Geruchsbelästigung rät die Feuerwehr betroffenen Menschen in der Bad Godesberger Innenstadt, sich in geschlossene Räume zu begeben und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weiter heißt es, dass Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden sollten. Von Nachfragen bei Polizei und Feuerwehr wird abgeraten, um nicht den Notruf zu blockieren.

Brand in Bad Godesberger Schreinerei Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel









Foto: Axel Vogel Mindestens eine Person wurde im Rettungswagen noch vor Ort versorgt.

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Die Bonner Feuerwehr ist mit mindestens 50 Kräften seit etwa 16.15 Uhr in Bad Godesberg im Einsatz. An der Beethovenallee, direkt an einer öffentlichen Parkfläche hinter der Bahn und dem Kinocenter Kinopolis, steht seither ein Gebäude in Flammen.

Nach ersten Informationen vor Ort war das Feuer offenbar im Dachstuhl der Schreinerei Ungerathen ausgebrochen. Von Einsatzkräften hieß es, dass der Brand umfangreicher sei. Da die Flammen möglicherweise auf benachbarte Wohnhäuser übergreifen könnten, mussten die angrenzenden Wohnungen evakuiert werden.

Möglicherweise wurde mindestens eine Person bei dem Brand verletzt. Sie wurde noch vor Ort von den Rettungskräften versorgt.

Dichter Qualm am Einsatzort

Über dem Einsatzort steht eine größere Rauchwolke. Laut unserem Reporter vor Ort nimmt die Rauchentwicklung permanent zu. In einem Teil der Straße kann man kaum noch etwas sehen, so dicht ist der Qualm. Immer wieder sind zudem Verpuffungen zu hören.

Die Feuerwehr hat mittlerweile auch weitere Kräfte angefordert, die bei der Bekämpfung des Brandes mithelfen. Im Einsatz sind drei Drehleitern, die immer wieder neu in Position gebracht werden, um das Feuer besser bekämpfen zu können.

Die Einsatzleitung haben die beiden erfahrenen Führungskräfte Heiko Basten und Albert Lehmann.

Die Polizei hat das Gebiet in einem Umkreis von rund 500 Metern abgesperrt und versucht derzeit, die zahlreichen Schaulustigen abzuhalten.

Weitere Berichterstattung folgt.