Einsatz in Bonn

Die Feuerwehr rückte zu einem Flächenbrand in Lannesdorf aus.

Bonn-Lannesdorf. Im Bereich des Scheerenbergweges in Bonn-Lannesdorf hat es am Sonntagnachmittag an gleich mehreren Stellen gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.02.2019

Die Bonner Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu mehreren kleineren Flächenbränden nach Lannesdorf ausgerückt. Im Bereich des Scheerenbergweges hatte es gegen 15.30 Uhr an insgesamt sechs Stellen gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilt. Um den Brand zu bekämpfen, setzten die Wehrleute mehrere Löschfahrzeuge ein. Weitere Einheiten wurden in die Nähe der Einsatzstelle verlegt, da eine weitere Ausbreitung des Feuers zu befürchten war.

Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 35 Einsatzkräften aus, im Verlauf des Nachmittags konnten die Brände gelöscht werden. Über die Ursache der Brände machte die Feuerwehr keine Angaben.