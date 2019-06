Seniorenwohnanlage in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Am Sonntagmittag stand die Wohnanlage An der Nesselburg in Bad Godesberg aus bislang unbekannten Gründen in Flammen. Das Gebäude wurde geräumt. Eine Wohnung ist komplett ausgebrannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.06.2019

Wegen eines Brandes ist die Feuerwehr am Sonntagmittag in Bad Godesberg ausgerückt. Gemeldet wurden Flammen in der Seniorenwohnanlage An der Nesselburg. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Wohnung komplett ausgebrannt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Das Gebäude wurde geräumt und 33 Personen in Sicherheit gebracht. Drei davon sind in ein Krankenhaus gekommen.

Vor Ort waren ein Notarzt und 60 Einsatzkräfte mit vier Rettungswagen, darunter die Berufsfeuerwehr Bad Godesberg sowie Beuel und die Freiwillige Feuerwehr Kessenich, Lannesdorf und Mehlem.

20 Bewohner werden aktuell in dem benachbarten Altenheim betreut.

Weitere Informationen folgen.