Keine Verletzten

Die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg am Mittwochabend in Villip im Einsatz.

Villip. Am Mittwoch ist die Feuerwehr zu einem Brand in Villip ausgerückt. In einer Firma, die Dokumente vernichtet, ist ein Aktenvernichter in Brand geraten.

Von Axel Vogel, 02.01.2019

Zu einem Brand an der Gimmersdorfer Straße ist die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg am Mittwoch gegen 17.15 Uhr ausgerückt. In einer Firma, die Dokumente vernichtet, sei ein Aktenvernichter in Brand geraten, sagte Feuerwehrsprecher Michael Ruck.

25 Leute waren im Einsatz, für den die Straße in Villip halbseitig gesperrt war. Nach einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder abrücken; verletzt wurde bei dem Brand in der Firma niemand.