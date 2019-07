Bungalow brennt in Bad Godesberg

In Lannesdorf hat am Dienstag ein Bungalow gebrannt.

Lannesdorf. Ein Feuer in einem Bungalow in Lannesdorf hat am Dienstagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Bewohner des Hauses steht nun ohne Obdach da.

Von Andreas Dyck, 23.07.2019

Die Feuerwehr hat am Dienstagvormittag einen Brand in Bad Godesberg gelöscht. Im Ortsteil Lannesdorf war in einem Bungalow am Flossweg gegen 9 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach erster Erkenntnis niemand.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle. Zurzeit sind die Feuerwehrleute noch damit beschäftigt, nachzulöschen und die Räume des Gebäudes zu lüften. Der einzige Bewohner des Hauses war zur Einsatzzeit einkaufen. Weil der Bungalow nach dem Brand nicht mehr bewohnbar ist, sucht der Mann nun nach Obdach.