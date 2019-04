Einsatz in der Ubierstraße

Die Feuerwehr löschte einen Brand auf einem Balkon in Bad Godesberg.

BONN. Ein Feuer auf einem Balkon in der Ubierstraße in Bonn-Rüngsdorf hat am Dienstagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2019

Die Bonner Feuerwehr hat am Dienstagmorgen einen Balkonbrand in der Ubierstraße in Bonn-Rüngsdorf gelöscht. Wie die Wehr mitteilt, gingen um kurz nach 9 Uhr mehrere Notrufe ein. Die Feuerwehr rückte mit 20 Einsatzkräften aus, die vor Ort eine starke Rauchentwicklung auf einem Balkon im Obergeschoss feststellten.

"Da eine Ausbreitung unmittelbar bevorstand und auch die Anwesenheit von Personen in der Brandwohnung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Alarmstufe erhöht", so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Von einer Drehleiter aus bekam der Löschtrupp den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Parallel verschafften sich weitere Kräfte Zugang zu der Wohnung und durchsuchten diese. Personen kamen nicht zu Schaden, die Wohnung war nicht bewohnt.

Um 10.10 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Über die Brandursache liegen bislang keine Angaben vor.