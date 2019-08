Feuer in Schreinerei ausgebrochen

Bad Godesberg. Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat am Samstagnachmittag einen Brand nahe des Kinocenters Kinopolis in Bad Godesberg bekämpft. Vorübergehend gab es auch eine Warnung vor Gesundheitsgefahren.

Von Michael Wrobel und Axel Vogel, 03.08.2019

Im Zusammenhang mit dem Brand in einer Schreinerei in Bad Godesberg hat die Feuerwehr Bonn zwischenzeitlich eine amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben und vor möglichen Gesundheitsgefahren gewarnt. Wegen des Brandrauchs und einer erheblichen Geruchsbelästigung wurde betroffenen Menschen in der Bad Godesberger Innenstadt ausgefordert, sich in geschlossene Räume zu begeben und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zudem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Am Abend wurde die Warnung schließlich wieder aufgehoben.

Brand in Bad Godesberger Schreinerei Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel







Foto: Axel Vogel In einer Schreinerei war das Feuer ausgebrochen.

Foto: Axel Vogel Mindestens eine Person wurde im Rettungswagen noch vor Ort versorgt.

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Die Bonner Feuerwehr ist mit mindestens 50 Kräften seit etwa 16.15 Uhr in Bad Godesberg im Einsatz. An der Beethovenallee, direkt an einer öffentlichen Parkfläche hinter der Bahn und dem Kinocenter Kinopolis, war aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Schreinerei Ungerathen ausgebrochen.

Nach Informationen von Einsatzleiter Albert Lehmann hatte sich das Feuer vom Erdgeschoss ausgehend auf das übrige Gebäuide ausgebreitet. Die ersten Einsatzkräfte versuchten demnach zunächst über eine Drehleiter sowie im Innerein des Gebäudes das Feuer zu bekämpfen. Da sich die Flammen besonders schnell ausbreiteten, mussten die Kräfte das Gebäude schließlich verlassen.

Daraufhin wurden weitere Feuerwehrkräfte hinzugezogen - unter anderem aus den Feuerwachen 1 und 2 sowie sämtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Godesberg und Bonn. Sie bekämpften die Flammen über zwei weitere Drehleitern.

Da die Flammen drohten, auf benachbarte Wohnhäuser überzugreifen, mussten die angrenzenden Wohnungen evakuiert werden. Möglicherweise wurde mindestens eine Person bei dem Brand verletzt. Sie wurde noch vor Ort von den Rettungskräften versorgt.

Dichter Qualm am Einsatzort

Über dem Einsatzort stand über einen längeren Zeitraum eine größere Rauchwolke. Laut unserem Reporter vor Ort konnte man zwischenzeitlich in einem Teil der Straße kaum noch etwas sehen, so dicht war der Qualm. Immer wieder waren zudem Verpuffungen zu hören.

Die Einsatzleitung wurde von den beiden erfahrenen Führungskräften Heiko Basten und Albert Lehmann übernommen.

Die Polizei hatte das Gebiet in einem Umkreis von rund 500 Metern abgesperrt und versuchte, die zahlreichen Schaulustigen abzuhalten. Die Löscharbeiten sollten sich noch bis in den späte Abend ziehen.

Komplette Feuerwehr von Bonn im Einsatz

Laut Einsatzleiter Albert Lehmann waren zwischenzeitlich sämtliche diensthabenden Feuerwehrkräfte Bonns im Einsatz. Während sich die einen Feuerwehrleute um den Brand in Bad Godesberg kümmerten, musste die komplette Mannschaft der Feuerwache 1 eine entgleiste Straßenbahn in der Bonner Innenstadt bergen.