Brand in der Nähe des Kinopolis

Bad Godesberg. Die Bonner Feuerwehr ist am Nachmittag zu einem Brand an der Beethovenallee in Bad Godesberg ausgerückt. Dort brennt aktuell ein Gebäude in der Nähe des Kinocenters Kinopolis.

Von Michael Wrobel und Axel Vogel, 03.08.2019

Mit zahlreichen Kräften ist die Bonner Feuerwehr derzeit in Bad Godesberg im Einsatz. An der Beethovenallee, direkt an einer öffentlichen Parkfläche hinter der Bahn und dem Kinocenter Kinopolis, steht ein Gebäude in Flammen.

Nach ersten Informationen vor Ort ist das Feuer offenbar im Dachstuhl der Schreinerei Ungerathen ausgebrochen. Von Einsatzkräften hieß es, dass der Brand umfangreicher sei. Da die Flammen möglicherweise auf benachbarte Wohnhäuser übergreifen könnten, mussten die angrenzenden Wohnungen evakuiert werden.

Über dem Einsatzort steht eine größere Rauchwolke. Laut unserem Reporter vor Ort nimmt die Rauchentwicklung permanent zu. In einem Teil der Straße kann man kaum noch etwas sehen, so dicht ist der Qualm. Immer wieder sind zudem Verpuffungen zu hören.

Die Feuerwehr hat mittlerweile auch weitere Kräfte angefordert, die bei der Bekämpfung des Brandes mithelfen.

Die Polizei hat das Gebiet in einem Umkreis von rund 500 Metern abgesperrt und versucht derzeit, die zahlreichen Schaulustigen abzuhalten. Über mögliche Verletzte gibt es bisher noch keine Informationen.

Weitere Berichterstattung folgt.