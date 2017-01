Verkehrsunfall in Bonn-Rüngsdorf

03.01.2017 Rüngsdorf. Ein 86-jähriger Bonner und seine Frau sind am Dienstag bei einem Unfall am Fuß des Alten Kirchturms in Rüngsdorf verletzt worden. Die Feuerwehr befreite sie aus ihrem Auto. Ihre Mercedeslimousine war gegen eine Straßenlaterne gestoßen und auf die Fahrerseite gekippt.

Der Senior am Steuer hatte nach Angaben der Polizei wohl das Gas- und das Bremspedal verwechselt. Das Ehepaar war nach der Kollision im Auto eingeschlossen und konnte sich nicht selbstständig befreien, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Hans-Peter Halbach.

Nach der Alarmierung gegen 14.30 Uhr war die Feuerwehr zunächst davon ausgegangen, dass Füße oder Beine der beiden im Fußraum eingeklemmt waren und mit 16 Mann eines Bad Godesberger Löschzugs, einem Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen angerückt.

„Da dem nicht so war und sie nur leicht verletzt waren, konnten wir das Auto stabilisieren und sie schonend herausholen“, so Halbach. Beide Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Vorher hatte ein Retter den beiden im Innern Halskrausen angelegt. Die Bastei- und die Rheinstraße mussten für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. (ga)