Essen gerät in Brand

Bad Godesberg. Die Feuerwehr ist am Nachmittag nach Mehlem ausgerückt. Dort ist in einer Küche ein Feuer ausgebrochen.

Von Jens Kleinert, 15.05.2017

Ein Küchenbrand hat am Montagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in Mehlem geführt. Wie Einsatzleiter Heiko Basten auf Anfrage mitteilte, war in der Küche einer Mehrfamilienhauswohnung an der Mainzer Straße Essen auf einem Herd in Brand geraten.

Nachbarn seien auf den sich entwickelnden Rauch aufmerksam geworden und hätten daraufhin um 15.48 Uhr die Feuerwehr gerufen. Zeitgleich mit den ersten Einsatzkräften sei auch der Wohnungsinhaber eingetroffen, der das Haus offenbar verlassen hatte. Laut Basten öffnete er den Wehrleuten die Tür, so dass diese den Topf vom Herd nehmen und einen Hund aus der Wohnung retten konnten.

Die Küche sei durch das Feuer minimal beschädigt worden. Menschen wurden laut dem Einsatzleiter nicht verletzt.