Brand in Bad Godesberg

In der Löbestraße ist es zu einem Brand gekommen.

In der Löbestraße ist es zu einem Brand gekommen.

Bad Godesberg. In einem Heizungskeller in der Löbestraße ist es am späten Montagmittag zu einem Brand gekommen. Die Straße musste für den Verkehr gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.07.2017

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am späten Montagmittag zur Löbestraße ausgerückt. Die erste Alarmierung für Brandamtmann Rainer Franke und seine Leute hatte geheißen "Menschenleben in Gefahr".

Allerdings fanden die Erkundungstrupps im Heizungskeller niemanden mehr vor. Das Feuer dort war vermutlich bei Schweißarbeiten ausgebrochen. Von der Löbestraße war vor allem viel Qualm aus einem Hinterhof heraus wahrnehmbar. Durch den schnellen Einsatz von zwei Hochleistungslüftern seien eine Verrauchung des Gebäudes verhindert und die Einsatzkräfte im Kellerbereich unterstützt worden, so Franke.

Die Löbestraße blieb bis 15.30 Uhr für den Verkehr gesperrt, Busse konnten teilweise passieren.