Kreisverkehr-Baustelle in Bad Godesberg

Rüngsdorf. Der fast fertiggestellte Kreisel auf dem Römerplatz musste wieder demontiert werden. Laut Stadt waren die "Höhenlagen" fehlerhaft.

Dem Bau des Kreisels auf dem Römerplatz wird ein neues Kapitel hinzugefügt: Der zunächst fast fertig anmutende Kreisverkehr war vorübergehend wieder eine komplette Baustelle. Die grauen und weißen Steine, die als Rahmen dienten, sind wieder herausgerissen und neu gesetzt worden. Der Grund: Laut Stadt sind die „Höhenlagen fehlerhaft“.

Wer aber nun glaubt, dass der schiefe Kreisel nach der Korrektur gerade sein wird, irrt. „Nach der Erneuerung wird er nach wie vor schief anmuten“, so das städtische Presseamt. Grund dafür sei die Ausrichtung des Geländes: Die Straßen, die zum Rhein hin liegen, lägen einen Meter tiefer als die auf der gegenüberliegenden Seite. Würde man den Kreisel also so bauen, dass er optisch gerade ist, „müsste man die Straßen teilweise um mehrere Meter anheben“.

Innenfläche muss erneuert werden

Doch was ist dann genau mit „fehlerhafte Höhenlagen“ gemeint? Diese orientierten sich am Gesamtgelände, so das Presseamt. Soll heißen, dass die Höhe der Innenfläche des Kreisels nicht richtig am restlichen Areal ausgerichtet war. Deshalb muss die gesamte Innenfläche erneuert werden, die Kosten der Korrektur trägt laut Presseamt die ausführende Firma und nicht die Stadt.

Der Kreisverkehr sollte eigentlich im Juni fertig werden, derzeit liege man im Zeitplan rund zwei Wochen zurück, so das städtische Presseamt. Grund dafür seien die notwendigen Korrekturarbeiten. Allerdings bestehe die Möglichkeit, noch etwas Zeit aufzuholen. Die Kosten indes werden eingehalten – dem Mindestbietenden wurde laut Stadt der Auftrag über 700 000 Euro erteilt.

Wie berichtet, entsteht auf dem Römerplatz ein „kleiner“ Kreisel mit einem Außendurchmesser von 28 Metern. An das Rondell werden Ubier-, Rhein-, Konstantin-, Karl-Finkelnburg- und Rüngsdorfer Straße angeschlossen, nicht jedoch die Cäsariusstraße. Die dortige Ampel wird abgebaut, Autos dürfen künftig nur noch nach rechts auf die Ubierstraße abbiegen.