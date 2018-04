Kontrollen der Polizei

MEHLEM. Bei einer Kontrolle an der Mainzer Straße in Mehlem hat die Polizei hunderte Autos mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein Fahrer fuhr mit 131 Stundenkilometern durch die 50er-Zone.

Von Niklas Linnarz, 04.04.2018

Fast jedes achte Fahrzeug war am Dienstagnachmittag in der Mainzer Straße in Mehlem zu schnell unterwegs. Das ergab eine Kontrolle der Bonner Polizei, die dort die Geschwindigkeiten von insgesamt 4676 Autos gemessen hat. Bei knapp 600 Fahrzeugen wurde eine erhöhte Geschwindigkeit festgestellt, teilten die Beamten am Mittwoch mit. In 536 Fällen erwartet die Fahrer ein Verwarngeld, 34 weiteren erwartet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Für einen Fahrer wird es richtig teuer: Der Mann raste mit 131 Stundenkilometer durch die 50er-Zone. Neben einer Strafe von 680 Euro erwartet ihn noch ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.