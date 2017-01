Jahresbilanz der Siebengebirgsschule Bad Godesberg

Rund 225 Schüler besuchen die Siebengebirgsschule, die vor zwei Jahren auch die Johannes-Gutenberg-Schule in der Venner Straße übernommen hat. Die Verbundschule bietet Förderung von der ersten bis zur zehnten Klasse in zwei Bildungssäulen, zwischen denen die Jugendlichen frei hin und her wechseln können.

In der ersten Bildungssäule arbeiten die Qualifikationsklassen auf einen Regelschulabschluss der Hauptschulklassen 9, 10a und 10b hin. In der zweiten werden die Kinder nach Förderschulrichtlinien unterrichtet und ab der achten Klasse auf den Anschluss ins Berufsleben vorbereitet. Informationen auf www.siebengebirgsschule.de.