Bad Godesberg. Zum zweiten Mal findet der Food Lovers Street Food Markt in Bad Godesberg statt. Rund zwanzig Food Trucks sind über den Theaterplatz verteilt aufgestellt und bieten eine Bandbreite an internationalen Gerichten an.

Von Sophie Hamann, 05.08.2017

Der Food Lovers Street Food Markt ist heute um 12 Uhr auf dem Theaterplatz in Bad Godesberg gestartet. Trotz leichtem Nieselregen hat sich der Platz zwischen den rund zwanzig Food Trucks schnell gefüllt.

Der Geschäftsführer der „Food Lovers“ Max Sollmann rechnet mit bis zu zehntausend Besuchern. Der 30-Jährige ist erstmals vor drei Jahren in San Francisco auf das Konzept des Street Food aufmerksam geworden. Mittlerweile ist der Bochumer mit seinem eigenen Street Food-Markt in ganz NRW unterwegs. Auf die Live-Musik hat er aufgrund des mangelnden Interesses der Besucher dieses Mal verzichtet. „Die Leute kommen halt, weil sie essen wollen.“

Die Musik aus den Lautsprechern bleibt daher im Hintergrund und untermalt die entspannte Atmosphäre auf dem Platz. Die Besucher kommen aus allen Altersklassen und können sich mit ihren gekauften Speisen an die Tische setzen, die unter aufgespannten Schirmen zwischen den Ständen stehen. Auffällig ist, dass die meisten Trucks bei der Herausgabe der Gerichte auf Plastik verzichten und Holzbesteck und Pappteller anbieten.

God Street Food Markt Foto: Ronald Friese

Im Angebot sind neben Burgern, Pommes Frites und Hot Dogs auch exotischere Gerichte wie die afrikanischen Samosas (gefüllte Teigtaschen) an Pauline Fay´s Stand und das Safran-Hühnchen des persischen Stands. „Großartig! Ich war begeistert!“ schwärmt die 22-jährige Rahel von der Hähnchen-Rolle bei „Nanbro´s“. Sie würde sich wünschen, dass man so außergewöhnliche Gerichte regelmäßig in Bonn essen könne. Wie Max Sollmann erklärt, bestehe die Anziehung des Markts in der großen Auswahl und genau darin „ausgefallene Gerichte“ probieren zu können.

Auch die 29-jährige Katharina Wirth-Werner ist mit ihrem Mann und ihren drei Kindern auf den Markt gekommen. Sie ist zum ersten Mal auf einem Street Food-Markt und will sich von den exotischen Gerichten „inspirieren lassen“.

Der Markt ist am Samstag, 5. August bis 22 Uhr und am Sonntag, 6. August bis 19 Uhr geöffnet.