Polizei sucht nach Zeugen

Bonn. Eine Polizeistreife hat am Montagvormittag einen Exhibitionisten in Bad Godesberg gestellt: Ein Zeuge hatte gegen 10 Uhr einen onanierenden Mann in unmittelbarer Nähe zu einem Kinderspielplatz an der Straße Am Fronhof gemeldet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.07.2018

Die eingesetzten Beamten haben den Mann noch am Tatort angetroffen. Gegen den 76-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das durch das Kriminalkommissariat 12 geführt wird.

Weitere Zeugen, die den Mann beobachtet haben könnten, werden gebeten sich unter 0228/150 bei der Polizei zu melden. Die Polizei empfiehlt: Nehmen Sie von Exhibitionisten keine Notiz. Gehen Sie zügig weiter und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110.