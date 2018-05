Tierischer Einsatz

BAD GODESBERG. Drei Esel auf Abwegen haben in der Nacht zu Freitag die Besatzung der Polizei in Bad Godesberg auf Trab gehalten. Die Tiere irrten ziellos über die Straßen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.05.2018

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hat die Polizei in Bad Godesberg hinter sich. Wie die Dienststelle mitteilte, gingen in der Nacht zu Freitag gegen 3.30 Uhr gleich mehrere Anrufe auf der Wache ein. Die Anrufer meldeten: Drei Esel irren ziellos über die Straßen von Bad Godesberg.

Die Polizei nahm die Suche auf und ging Hinweisen nach, dass sich die Tiere im Bereich der Friedrich-Ebert-Allee und der Kurfürstenallee aufhalten. Vor einer Apotheke in der Röntgenstraße konnten die Beamten die drei Langohren schließlich stellen. Die augenscheinlich überraschten Esel mussten mit auf die Wache. Dort wurden sie angeleint und erhielten neben beruhigenden Streicheleinheiten Wasser und etwas zu futtern.

Für die Polizei war der Einsatz damit allerdings noch nicht beendet. Unklar war nämlich noch, wem das Trio gehört, dessen augenscheinlicher Anführer unbestätigten Meldungen zufolge auf den Namen "Klaus-Dieter" hört. Nach intensiven Ermittlungen fanden die Beamten schließlich heraus, dass die ausgesprochen friedlichen Ausreißer aus dem Raum Wachtberg stammen. Die erleichterte Besitzerin nahm die Tiere in den frühen Morgenstunden unversehrt wieder in Emfpang. Und so endete eine aufregende Nacht - für die Polizei und das Esel-Trio um "Klaus-Dieter".