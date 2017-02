Bauarbeiten in Mehlem

Teilstücke für den Entlastungskanal in Mehlem werden angeliefert.

Teilstücke für den Entlastungskanal in Mehlem werden angeliefert.

Mehlem. Die ersten großen Bauteile, die de Entlastungskanal für den Mehlemer Bach bilden sollen, sind in der Baugrube an der Kreuzung Meckenheimer Straße und An der Nesselburg angekommen. 2018 soll das 8,2-Millionen-Euro-Projekt fertig sein.

Von Katharina Weber, 25.02.2017

Seilbagger ließen die Teile des Betonrohrs herab, das den Entlastungskanal für den Mehlemer Bach bilden soll. Trotz Verzögerungen an anderer Stelle liegen die Bauarbeiten laut Stadt im Zeitplan.

Die Rohrteile werden nach dem sogenannten Rohrvortrieb-Verfahren verlegt, das für die Anlieger die geringsten Beeinträchtigungen mit sich bringen soll. Zunächst wird dabei ein kurzes Rohrstück in die Grube herabgelassen und dort mit einer hydraulischen Presse ins Erdreich gedrückt. Die Erde innerhalb des Rohrs wird dann abgetragen und mit Hilfe eines Baggers an die Oberfläche gebracht. Anschließend wird der Prozess so lange wiederholt, bis die Einzelteile einen Kanal bilden.

Der Kanal beginnt an der Bachemer Straße, wo er auf den Mehlemer Bach trifft, führt unter der Meckenheimer Straße, den Gleisen, der B 9 und dem Drachensteinpark entlang. Hinter dem Park mündet der Entlastungskanal, der Starkregen ableiten soll, dann in den Rhein.

Eine weitere Grube an der Meckenheimer Straße, Ecke Rolandswerther Straße, liegt währenddessen immer noch brach. Die Deutsche Bahn forderte weitere Nachweise über die Standfestigkeit der Eisenbahnbrücke, unter der der Kanal dort entlang geführt werden soll. Welche Maßnahmen nötig sind, um die Rohre verlegen zu können, sei nach wie vor nicht geklärt, so Tiefbauamtsleiter Peter Esch von der Stadt Bonn. Ein Gespräch mit der Bahn sei für Ende Februar anberaumt.

Trotz der mehrwöchigen Verzögerung an dieser Stelle ist Esch zuversichtlich, dass der Bau des Kanals insgesamt wie geplant Anfang 2018 abgeschlossen wird. Damit wäre das 8,2 Millionen Euro teure Projekt pünktlich fertig.