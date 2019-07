Vor allem Plittersdorf betroffen

In Dollendorf ist am Morgen der Strom ausgefallen.

Bonn. In weiten Teilen Bad Godesbergs ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Betroffen war vor allem Plittersdorf. In einem Umspannwerk hatte es eine Störung gegeben, die Ursache ist noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.07.2019

Wie Michael Henseler von den SWB dem GA bestätigte, ist der Strom in Teilen Bad Godesbergs seit etwa 18.30 Uhr am Sonntag ausgefallen. Es habe eine Mittelspannungsstörung im Umspannwerk in Plittersdorf gegeben, bei der sich auch Rauch entwickelte. Deshalb war die Feuerwehr vor Ort. "Die Kollegen von BonnNetz können erst mit der Fehlersuche und -behebung fortfahren, wenn die Wehr das Umspannwerk freigegeben hat", sagte Henseler. Die Ursache der Störung ist noch unbekannt. Um 20.30 Uhr meldete auch die Warn-App "Nina" den Stromausfall im Bereich Plittersdorf. Zuvor hatten mehr als 230 Nutzer auf der Seite stromausfall.de einen Ausfall des Stromnetzes im Bereich Bad Godesberg gemeldet.

"Wir werden nun versuchen, durch eine Zusatzversorgung quasi am betroffenen Umspannwerk vorbei möglichst viele Haushalte wieder mit Strom zu versorgen", erklärte Henseler weiter. Da dies aber deutlich aufwendiger sei als eine Fehlerbehebung vor Ort, könne er nicht abschätzen, wie lange der Stromausfall noch andauere. Das Umspannwerk könne voraussichtlich erst am Montag wieder in Betrieb genommen werden.

Gegen 22 Uhr meldeten die ersten Anwohner via Twitter, dass sie wieder Strom hätten.

Erst Ende Juni hatte ein Stromausfall Teile Bad Godesbergs für rund eine Stunde lahmgelegt.