04.05.2019 Bonn. Die brutale Tat löste 2016 bundesweit Bestürzung aus: Der Schüler Niklas Pöhler wird in Bad Godesberg derart zusammengeschlagen, dass er stirbt. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Akten geschlossen. Der Schuldige konnte nicht gefunden werden, weil Zeugen schweigen.

Drei Jahre nach der tödlichen Prügelattacke auf den Schüler Niklas in Bonn hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren ohne Ergebnis eingestellt. „Der Täter konnte nicht ermittelt werden, da das gesamte Umfeld eisern schweigt“, sagte der Bonner Oberstaatsanwalt Robin Faßbender auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der 17-jährige Niklas war im Mai 2016 zu Tode geprügelt worden.

„Wir gehen nach wie vor davon aus, dass viele Leute wissen, wer das getan hat, aber keiner erzählt es uns“, sagte Faßbender. „Wir sind in diesem Fall aber auf die Aussagen von Zeugen angewiesen.“ Sollte sich eines Tages doch noch jemand dazu durchringen, sein Schweigen zu brechen, würden die Ermittlungen wieder aufgenommen, versicherte Faßbender.

Als vermeintlicher Täter wurde der damals 21-jährige Walid S. wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Doch der Prozess vor dem Bonner Landgericht endete mit einem Freispruch, und zwar aus Mangel an Beweisen. Walid S. hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Der heute 23-Jährige ist polizeibekannt. Unter anderem wurde er verdächtigt, in mehrere Schlägereien verwickelt gewesen zu sein. So auch in der Nacht zum 10. Februar am Bonner Uni-Hauptgebäude. Dabei wurde ein 26-Jähriger so brutal attackiert, dass er laut Polizei mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wenige Tage später wurde Walid S. festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Bonner Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 23-Jährigen. Haftgrund ist Wiederholungsgefahr.

Im Moment sehe man keine Möglichkeit, potenzielle Zeugen „zum Reden zu bringen“, so Faßbender auf GA-Anfrage. Zu der Frage, wie sich Ermittler und Staatsanwaltschaft nach der Einstellung der Ermittlungen fühlen, wollte er nichts sagen. Nur soviel: Es sei ein spezieller Fall, einer der derjenigen, bei denen er stets darum bitte, erst in einigen Jahren nach den Emotionen der Staatsanwaltschaft zu fragen - und zwar „nach meiner Pensionierung. Im Moment gibt es da leider nur die dienstliche Sicht.“

Niklas war zusammen mit Freunden nach einem Konzertbesuch in Bonn-Bad Godesberg an eine Männergruppe geraten. Der 17-Jährige erhielt einen Schlag gegen die Schläfe und fiel zu Boden. Dann wurde ihm gegen den Kopf getreten. Er starb wenige Tage später im Krankenhaus. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

(mit Material von dpa) (Ayla Jacob)