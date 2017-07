Familiendrama in Plittersdorf

Eine Polizeiabsperrung am Tatort: In diesem Haus tötete der 40-Jährige seine Frau und seine Tochter.

Plittersdorf. Im Fall des Familiendramas in Bonn-Plittersdorf hat die Bonner Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen zwei Polizisten eingestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.07.2017

Im Ermittlungsverfahren gegen die beiden Polizisten, die am 22. Mai einen Familienvater in Plittersdorf niedergeschossen hatten, verkündete der Sprecher der Staaatsanwaltschaft, Sebastian Buß, am Freitagvormittag die Einstellung des Verfahrens wegen Notwehr und Nothilfe zu Gunsten der anwesenden Feuerwehrleute.

Der 40-jährige Vater aus Plittersdorf hatte seine Familie getötet und sich selbst erheblich mit einem Messer verletzt. Der Täter war, nachdem sich die Polizisten Zugang zur Wohnung verschafft hatten, mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zugelaufen. Diese hatten auf ihn geschossen und den Mann mit drei Kugeln in den Oberschenkel und den Unterbauch getroffen. Der Mann war kurz darauf verstorben.

Die Rechtsmedizin kam zu dem Ergebnis, dass die Stichverletzungen, die der Mann sich selbst zugefügt hatte, aufgrund des hohen Blutverlustes sehr wahrscheinlich allein schon zum Tod geführt hätten. Die Ermittlungen waren aus Gründen der Objektivität an die Kölner Polizei abgegeben worden.