BAD GODESBERG. GA-Mitarbeiter Michael Wenzel organisiert seit zehn Jahren Stadtrundfahrten und Spaziergänge auf den Spuren der Bonner Republik. Am Sonntagnachmittag gab es die zweite Diplomatenfahrt.

Von Leif Kubik, 21.08.2017

„Ein starkes Indiz ist immer ein leerer Fahnenmast vor dem Gebäude“, erzählt Michael Wenzel. Daran erkenne man relativ zuverlässig ein ehemaliges Botschaftsgebäude.

Wenzel ist ein Godesberger Jung, seine Eltern haben beide in der portugiesischen Botschaft gearbeitet. Nach dem Politikstudium startete er seine journalistische Arbeit; insbesondere in den Jahren des Regierungsumzugs berichtete er für den General-Anzeiger über den Verkauf zahlreicher Botschaften und Botschaftsresidenzen.

Weil er irgendwann das Gefühl hatte, nicht mehr genau zu wissen, wo sich manche Botschaft bis zum Umzug befunden hätten, kam ihm die „Schnapsidee“, Erinnerungstouren in Sachen Diplomaten zu unternehmen – die Geburtsstunde seiner Botschaftstouren. Heute, nach zehn Jahren, sieht er den Politiktourismus als wichtigen Teil des Stadtmarketings.

Botschaft der DDR verschwand als erste

Das Interesse scheint ihm Recht zu geben: Bis auf den letzten Sitzplatz war das 1986 gebaute Gefährt, das heute dem Historischen Verein SWB gehört, besetzt, als Fahrer Uwe-Karsten Staeck sich auf den Weg zur „Diplomatenrennbahn“ macht. „So nannte man scherzhaft die Strecke zwischen dem Regierungsviertel und Godesberg als Sitz vieler Botschaften“, erläutert Wenzel den Fahrgästen zu Beginn.

Direkt zu Anfang passiert der Bus die ehemalige Ständige Vertretung: „Die Vertretung der DDR wurde als Erste aufgelöst“, erzählt er. Kein Wunder, schließlich läutete die Wiedervereinigung ihr Ende ein und nicht der Hauptstadtumzug.

Seit die meisten Botschaften nach Berlin verlagert wurden, stehen viele der teils recht außergewöhnlichen Immobilien leer: Elf Gebäude seien das aktuell, so Wenzel. Aber nicht nur die wurden im Zuge der Rundfahrt angesteuert, sondern auch Gebäude, die inzwischen verkauft und einer neuen Bestimmung zugeführt wurden. Oder wie die kamerunische Botschaft kurzerhand vermietet: Das sei soweit er wisse, der einzige Staat, der mit seiner ehemaligen Botschaft regelmäßig Geld verdiene.

Zu Fuß an die Chinesische Botschaft

„Hinter diesen Mauern schlummert eine orientalische Oase“, berichtet Wenzel, als der Bus gegenüber dem Forschungszentrum Cäsar kurz anhält. Die ehemalige syrische Botschaft steht nach wie vor leer. Hier am Rande der Rheinaue sollte einmal das Bonner Botschaftsviertel entstehen.

Nach einem Wendemanöver geht es zurück Richtung Godesberg, vorbei an der amerikanischen Siedlung mit der 1952 geweihten und 1999 von Bill Clinton an die Stadt gestifteten Stimson Memorial Chapel und der ehemaligen Apostolischen Nuntiatur zur Redoute.

„Alles Aussteigen“ bittet Fahrer Staeck seine Fahrgäste: „Von hier aus geht es zu Fuß weiter – an der Chinesischen Botschaft nehme ich sie wieder auf.“ Neben seinem Ehrenamt im Historischen Verein SWB hat Staeck noch ein weiteres: Er ist Schiedsmann in Sankt Augustin.

Nach dem kurzen Spaziergang durch Bad Godesberg schließt sich der dritte Teil der Rundfahrt an: Richtung Mehlem geht es zur ehemaligen amerikanischen Botschaft und dann weiter zur Villa Camphausen, in der Südkorea seine Residenz unterhielt.

Zum Abschluss wartete auf die Teilnehmer wieder ein Spaziergang: von der Bastei vorbei an der früheren Britischen Botschaft zum Rheinhotel Dreesen. In dem traditionsreichen Haus, in dem der französische Hohe Kommissar von 1949 bis 1952 seinen Sitz hatte, begrüßte Eigner Fritz Dreesen die Gäste persönlich zu einem abschließenden Umtrunk.