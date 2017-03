Einsatz in Bonn-Mehlem

Bonn. Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag nach Bonn-Mehlem gerufen worden. Grund war eine Rauchentwicklung in einer Wohnung.

01.03.2017

Bei einem Brand in einer Wohnung in Bonn-Mehlem ist am Mittwochnachmittag eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort erlitt die Person wahrscheinlich leichte Verletzungen und musste in einem Rettungswagen behandelt werden.

Der Brand brach in einer Wohnung in der Utestraße aus. De Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen ausgerückt. Die Brandursache ist noch unklar. (ga)

