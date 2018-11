Polizei sucht Zeugen

Bonn. Die Polizei Bonn sucht weiter nach zwei Unbekannten, die Anfang Oktober bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in Bad Godesberg von der dortigen Überwachungskamera gefilmt wurden. Die mutmaßlichen Einbrecher waren damals unerkannt entkommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.11.2018

Zwei bislang unbekannte Männer sind nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verdächtig, am 3. Oktober gegen 7 Uhr in ein Firmengebäude an der Godesberger Straße in Bad Godesberg-Nord eingebrochen zu sein. Zur Tatzeit brachen die Unbekannten eine Tür des Gebäudes auf und entwendeten aus dem Inneren eine nicht unerhebliche Anzahl an Werkzeugen. Hierbei wurden sie von einer Kamera filmt. Anschließend entkamen sie unbemerkt vom Tatort.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Personen geführt haben, hat die Polizei nun auf richterlichen Beschluss Bilder

der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität der Personen oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Bonn unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.