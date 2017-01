Polizei bitte um Hinweise

Als die Bewohner des Hauses in ihre Erdgeschosswohnung zurückkehrten, entdeckten sie in einem der Zimmer eine fremde Person.

12.01.2017 Friesdorf. Die Bewohner eines Mehrparteienhauses an der Straßenecke Am Buschacker/Im Erlengrund haben am Mittwochabend in ihrer Wohnung eine fremde Person entdeckt. Der Einbrecher flüchtete.

Als die Bewohner des Hauses an der Ecke Am Buschacker/Im Erlengrund in Friesdorf gegen 19.10 Uhr in ihre Erdgeschosswohnung zurückkehrten, entdeckten sie in einem der Zimmer eine fremde Person. Nachdem sie den Mann angesprochen hatten, lief er aus der Wohnung in unbekannte Richtung davon. Das teilte die Polizei mit. Nach der Spurenlage sei der Täter zuvor durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre in die Wohnung eingebrochen, so die Beamten. Er entwendete Schmuck.

Der Täter wird als 175 cm groß beschrieben, mit normaler bis korpulenter Statur, südländischer Typ, dunkel gekleidet.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung setzen. (Marcel Dörsing)