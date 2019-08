Einbrüche in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Bei zwei Einbrüchen in Bad Godesberg haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Unbekannte fette Beute gemacht: Aus Einfamilienhäusern an der Straße „Am Draitbusch“ nahmen sie einen Porsche Cayenne, zwei hochwertige BMW-Motorräder sowie Bargeld mit.

Laut Polizei müssen die Einbrüche an der Straße „Am Draitbusch“ zwischen 18 Uhr am Sonntag und 7.30 Uhr am Montag passiert sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter aus dem Flur des ersten Hauses einen Autoschlüssel, eine Damenhandtasche und Bargeld. Anschließend verließen die Täter das Haus und fuhren mit dem auf der Straße vor dem Haus geparkten Porsche Cayenne davon. Wie sie in die Räume gelangten, ist unklar.

Der zweite Tatort liegt in unmittelbarer Nachbarschaft: Am Dienstag zwischen Mitternacht und 2 Uhr öffneten die Täter vermutlich mit Gewalt eine Tür zum Keller auf, aus dem sie dann unter anderem auch Schlüssel für zwei BMW-Motorräder stahlen. Danach drangen sie in das Gartenhaus ein und nahmen die Maschinen mit.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu den beiden geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02 28/1 50 zu melden.